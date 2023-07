O maior medo da TV Globo ao demitir Manoel Soares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo tomou a decisão e demitir Manoel Soares do Encontro, programa que apresentava diariamente ao lado de Patrícia Poeta, e também do Papo de Segunda, no GNT. A decisão tomou os telespectadores de surpresa, já que a queda de braço entre ele e Poeta que vinha se acirrando parecia se enfraquecer nos últimos meses. Ainda assim, publicamente, a emissora não tomava partido de nenhum dos lados. A coluna soube, entretanto, que nos bastidores era nítido que Manoel sairia a qualquer momento. Visto, que se acumulavam contra ele diversas acusações. As reclamações contra Manoel por parte da equipe dos dois programas foi aumentando, na mesma proporção em que as notícias sobre os problemas de relacionamento com a Poeta tomavam a imprensa.

O maior medo da TV Globo, entretanto, era afastá-lo no momento em que a empresa passa por uma transformação em sua grade, colocando em evidência protagonistas negros, tanto em novelas, quanto em outros programas. Manoel era uma dessas “peças-chave” da reestruturação de imagem, que tenta dar uma nova cara à emissora que, por décadas foi taxada de “escandinava”. Mas Manoel não representa os pensamentos que a empresa tende a empregar com os seus funcionários. Com condutas difíceis de serem defendidas, muitas grosserias e pouca cordialidade, Manoel sai de cena deixando para trás a possibilidade de contribuir com este novo capítulo dos Estúdios Globo. Uma pena…