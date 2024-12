O livro que leu Luigi Mangione antes de ser preso; e que esgotou na Amazon

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luigi Mangione, suspeito de matar Brian Thompson, CEO da seguradora de saúde United Health Care, pode ter sido um grande fã do Manifesto Unabomber, de Ted Kaczynski. O jovem, que foi preso nos Estados Unidos e agrega fãs nas redes sociais, deu uma avaliação de 4 estrelas no site Goodreads, elogiando-o como uma leitura “interessante”. Um de seus amigos, RJ Martin contou em entrevista ao TMZ Live, nesta terça-feira, 10, que ele também leu o manifesto de Kaczynski, conhecido como Industrial Society and Its Future (Sociedade Industrial e Seu Futuro), no clube do livro que faziam parte anos atrás. O amigo disse que embora o grupo teve “uma conversa animada” sobre a obra controversa, ele não se lembra de Mangione ter ficado particularmente comovido com o material.

O livro The Unabomber Manifesto: Industrial Society and Its Future, com edição de 2008, já está fora de estoque na Amazon. A obra foi primeiramente divulgada em 1995, quando Kaczynski forçou os jornais Washington Post e o New York Times a publicarem o manifesto. Os veículos seguiram a recomendação do FBI e do procurador-geral dos EUA, após Ted afirmar que encerraria suas ações criminosas se um jornal de circulação nacional publicasse o texto. Ele tinha sido responsável por três mortes e mais de vinte vítimas em duas décadas, entre 1978 e 1995, e foi finalmente identificado e apreendido quando seu irmão reconheceu seu estilo de escrita no jornal.

O documento de 35 mil palavras criticou a vida moderna e afirmou que a tecnologia estava levando os americanos a sofrerem uma sensação de alienação e impotência. Além disso, o autor reprova tanto o que ela aponta como “esquerdistas”, quanto os “conservadores”. Além de instigar que a “revolução” poderia ou não ser violenta. O criminoso ficou muito conhecido nos Estados Unidos e até virou tema de uma série da Netflix. O matemático formado em Harvard acabou sendo pego em uma cabana em Montana. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional em 1998. Kaczynski morreu em sua cela na prisão aos 81 anos em 2023.

