O livro de autora brasileira que Ricky Martin escolheu para as férias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Ricky Martin está aproveitando as férias do verão europeu. O cantor porto-riquenho escolheu Budapeste, capital da Hungria, após fazer um show para mais de 15 mil pessoas no leste europeu. Ao relatar alguns dos seus momentos de lazer, Rick entregou que está lendo um clássico da literatura brasileira, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, em versão em inglês.

“Status da turnê de verão: visitando cidades incríveis pela primeira vez, caçando mariscos com as crianças, selfie na academia porque estou marcando presença, 15.000 desconhecidos em Cracóvia cantando junto (sempre uma multidão incrível na Polônia, aliás), terapia com luz vermelha fazendo minha pele questionar suas escolhas de vida, selfie no espelho porque a cueca merecia um momento, finalmente abrindo A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, entre as passagens de som”, escreveu ele em um post de seu perfil numa rede social.

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