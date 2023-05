O lamento de Sergio Moro pela cassação de Deltan Dallagnol

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil) disse estar “estarrecido” com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral pela cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), nesta terça-feira, 16, seu aliado desde os tempos de Lava Jato. A decisão unânime aponta que Deltan fraudou a lei eleitoral ao pedir exoneração de seu cargo de promotor para concorrer a eleições, já que a intenção era evitar punições que levariam a sua inelegibilidade.

“É com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato de deputado federal do Deltan Dallagnol. Estou estarrecido por ver fora do Parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil”, desabafou Moro nas redes sociais.