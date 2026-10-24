O lado masculino de Agatha Moreira: destaque em ‘Quem ama cuida’ e nos cinemas

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Agatha Moreira, conhecida por papéis mimados, celebra sua reinvenção no cinema com o longa “Tempo à Faca”. No filme, que circula por festivais, ela interpreta uma nordestina que busca vingança, marcando uma significativa mudança em sua carreira e a desvinculação do rótulo do melodrama.

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Depois de uma sequência de personagens mimadas em novelas, incluindo o atual papel em Quem Ama Cuida, a trama global das 9, Agatha Moreira, 34 anos, conseguiu, enfim, uma chance de tentar se descolar do rótulo. No longa Tempo à Faca, já circulando em festivais pelo país, ela interpreta uma nordestina que pega em armas, atrás de vingança depois da morte de um parente. “É estimulante estar em um lugar diferente nas telas, longe do exagero do melodrama”, festeja a atriz, que adorou a experiência de rodar cenas em silêncio absoluto. “Tenho a força feminina, sim, mas também uma personalidade muito masculina, onde o lado Yang soa mais alto”, filosofa.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018