O lado masculino de Agatha Moreira: destaque em ‘Quem ama cuida’ e nos cinemas
Atriz chama a atenção em novo filme, "Tempo à Faca", interpretando nordestina em busca de vingança
Depois de uma sequência de personagens mimadas em novelas, incluindo o atual papel em Quem Ama Cuida, a trama global das 9, Agatha Moreira, 34 anos, conseguiu, enfim, uma chance de tentar se descolar do rótulo. No longa Tempo à Faca, já circulando em festivais pelo país, ela interpreta uma nordestina que pega em armas, atrás de vingança depois da morte de um parente. “É estimulante estar em um lugar diferente nas telas, longe do exagero do melodrama”, festeja a atriz, que adorou a experiência de rodar cenas em silêncio absoluto. “Tenho a força feminina, sim, mas também uma personalidade muito masculina, onde o lado Yang soa mais alto”, filosofa.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018