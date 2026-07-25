O lado galã de Filipe Bragança que não salvou ‘Coração Acelerado’

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Filipe Bragança, de Chiquititas à Globo, é o protagonista de “Coração Acelerado”. Ele interpreta um cantor sertanejo e reflete sobre a baixa audiência da novela, que atribui ao preconceito contra o gênero musical. Descubra mais sobre os desafios e a visão do ator em sua nova fase.

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Passada mais de uma década de sua revelação em Chiquititas, Filipe Bragança, 25 anos, virou a página do folhetim adolescente e assumiu o posto de protagonista de Coração Acelerado, a trama global das 7. E dá-lhe cenas sem camisa, um visual que não mudou muito em relação às novelas do passado. “Isso é detalhe. O importante é interpretar com honestidade, para que não seja só um mocinho sedutor”, defende ele, que dá vida a um cantor sertanejo. Mas nada tem feito sacudir a pífia audiência, assunto que o põe a refletir. “Acho que é porque muita gente tem preconceito com este gênero musical, um equívoco, já que ele é riquíssimo”, lamenta.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005