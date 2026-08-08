O lado amargo da fama vivido por Lisa Kudrow após ‘Friends’

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Lisa Kudrow, a eterna Phoebe de Friends, reflete sobre sua carreira e a dura realidade da fama. Em seu retorno aos estúdios da icônica série para gravar The Comeback, que lhe rendeu indicação ao Emmy, a atriz revela os desafios de Hollywood após o sucesso estrondoso e como lidou com o ostracismo.

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Lembrada pela desmiolada Phoebe, de Friends, Lisa Kudrow, 63 anos, viveu um momento nostálgico ao retornar ao mesmo estúdio onde costumava gravar a icônica série dos anos 1990. “Parecia que dava para fazer uma piada fácil ali”, disse ela, agora na pele de Valerie Cherish, de The Comeback. A produção da HBO, pela qual Kudrow acaba de ser indicada pela terceira vez ao Emmy, aliás, parece ter sido talhada para a atriz especializada em comédia, já que retrata uma estrela que busca recuperar espaço em Hollywood. Assim como a protagonista, a ex–queridinha de Friends foi parar na geladeira depois de falar mal de seus colegas com os quais dividiu a tela por dez temporadas. “Esperava que a fama fosse um abraço caloroso, mas foi como uma agressão”, relembra.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007