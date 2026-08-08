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O lado amargo da fama vivido por Lisa Kudrow após ‘Friends’

Atriz, que interpretou Phoebe na série, desabafou sobre desafios de Hollywood

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 07h00
Lisa Kudrow
Lisa Kudrow (Robby Klein/IMDB/Getty Images)
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O lado amargo da fama vivido por Lisa Kudrow após ‘Friends’ Priorizar nos meus resultados Google

Lembrada pela desmiolada Phoebe, de Friends, Lisa Kudrow, 63 anos, viveu um momento nostálgico ao retornar ao mesmo estúdio onde costumava gravar a icônica série dos anos 1990. “Parecia que dava para fazer uma piada fácil ali”, disse ela, agora na pele de Valerie Cherish, de The Comeback. A produção da HBO, pela qual Kudrow acaba de ser indicada pela terceira vez ao Emmy, aliás, parece ter sido talhada para a atriz especializada em comédia, já que retrata uma estrela que busca recuperar espaço em Hollywood. Assim como a protagonista, a ex–queridinha de Friends foi parar na geladeira depois de falar mal de seus colegas com os quais dividiu a tela por dez temporadas. “Esperava que a fama fosse um abraço caloroso, mas foi como uma agressão”, relembra.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007

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