O jurado de reality que é o ‘dono’ da igreja do Rock in Rio

É tudo cenográfico, mas atrai olhares curiosos por quem passa pela Cidade do Rock. Há quem pare para tirar fotos, há quem se benze e há os que, mais empolgados, resolvem tentar a sorte em marcar um casamento. São apenas três ou quatro por dia, com direito a convidados e padrinhos, além de uma juíza de paz para celebrar as uniões hetero e homoafetivas, diga-se de passagem. Nada mais democrático. A capela do Rock in Rio – com patrocínio da Chilli Beans – tem feito sucesso em mais uma edição. A coluna acompanhou os bastidores de um casamento, diretamente do altar (confira no vídeo abaixo).

Rock in Rio | Os bastidores de um casamento no meio da Cidade do Rock Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/J4fO7Z5h3I — VEJA (@VEJA) September 5, 2022

O “responsável” pela igreja é Caito Maia, na verdade ele é o CEO da marca que patrocina o cenário no evento – e também um dos jurados do programa Shark Tank Brasil, no Sony Channel. “A nossa ‘igreja’ é democrática, aceita todo tipo de casal. Já é a segunda vez que fazemos essa ação no Rock in Rio e estamos muito satisfeitos em promover o amor. Tem uma história linda de um casal que se conheceu na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, e nunca teve a oportunidade de se casar. Agora finalmente conseguiu, graças a nossa capela”, diz Caito Maia.

Também em conversa com a coluna, o empresário comentou sobre o humor dos negócios diante da grande polarização atual no Brasil. “Eu sou otimista, acredito que as coisas sempre vão melhorar, apesar de não tomar partido de nenhum canditado”, afirma.

Festival acontece até 11 de setembro. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/UL3JHda4Ra — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

