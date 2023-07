O inusitado banho do ex-presidente polonês Lech Walesa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sindicalista que virou presidente numa Polônia que se desprendia das garras soviéticas, na década de 1990, Lech Walesa, 79 anos, anda imerso em curiosas águas. Nos últimos dias, o Nobel da Paz deu de postar fotos em banheiras cheias de líquidos inesperados — um dia, era cerveja; no outro, banhou-se em vinho tinto. “A ideia de conservar corpos no vinho não nasceu comigo”, explicou o político aposentado, que ainda experimentou o dolce far niente com leite de cabra, sempre propagandeando supostos benefícios de sua higiene singular. Acabou torpedeado nas redes. Teve até quem o comparasse a Cleópatra, conhecida por seus extravagantes banhos termais no Egito Antigo. Walesa até gostou.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2023, edição nº 2852