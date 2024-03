O intenso roteiro turístico de John Travolta na noite carioca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de ser clicado de cueca samba-canção na varanda de um hotel em Ipanema, no Rio, John Travolta, 70 anos, engatou em um circuito ao estilo carioca da gema. Primeiro foi ao Blue Note, onde assistiu ao show de Rodrigo Suricato, vocalista do Barão Vermelho, e emendou com uma caminhada por uma tradicional rota do Centro. Quem esbarrava com ele, bem à vontade, não acreditava se tratar do astro de Pulp Fiction. Já eram altas horas da madrugada quando Travolta, acomodado em uma cadeirinha na boate Rio Scenarium, não resistiu à batida do samba e se infiltrou na pista, embalado por um drinque à base de cachaça envelhecida. “Ele é simpático, não se negou a tirar fotos, e ainda tem bom ritmo”, elogiou Charles Barreto, o produtor cultural da casa.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2024, edição nº 2883