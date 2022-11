O integrante da família real que participará de um reality show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos reality shows de maior audiência no Reino Unido — I’m a Celebrity — Get Me Out of Here! — terá entre os participantes da nova temporada um integrante da família real. Isso mesmo: Mike Tindall, 44 anos, ex-jogador de rúgbi que se casou com Zara, filha da princesa Anne e neta da rainha Elizabeth, vai se embrenhar nos cafundós da Austrália para passar calor, dormir em rede, comer insetos e fazer jus ao programa em que celebridades não falam, mas pensam com frequência: “Me tirem daqui”. “Sei que vou sentir saudade da minha cama”, diz Tindall, pai de três filhos. Também participa da empreitada o cantor Boy George — que disse estar feliz por passar um tempo sem maquiagem.

Publicado em VEJA de 9 de novembro de 2022, edição nº 2814