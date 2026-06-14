O influenciador que busca a direita, mas é ignorado por todos os lados

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Rico Melquiades, 33, quer entrar na política, mas ainda parece preso ao lugar de onde saiu famoso: o entretenimento. Vencedor de A Fazenda 13, o influenciador se filiou ao PSDB e pretende disputar uma vaga de deputado federal por Alagoas, em 2026. A movimentação, no entanto, expôs uma contradição: Rico tem audiência, barulho e nome conhecido, mas ainda não é tratado como alguém a ser levado a sério.

O influenciador ficou famoso pelo deboche e pelo barraco, atributos que funcionam muito bem em reality show. Nas redes, tenta ocupar um espaço de provocação em pautas caras à direita e ao debate conservador. O problema é que ele não se encaixa em nenhum dos lados. Para uma parte do público progressista, soa como ruptura ou oportunismo. Para setores mais conservadores, sua trajetória como influenciador LGBTQIA+ dificulta a “entrada” ao grupo.

Não custa lembrar… Rico foi um dos influenciadores citados em investigações sobre a divulgação de plataformas de apostas online, incluindo o chamado “Jogo do Tigrinho”. Em 2025, ele participou da CPI das Bets, no Senado. Recentemente, ele publicou um vídeo no Instagram, no qual ataca a Lei Rouanet e sai em defesa de influenciadores ligados ao chamado “jogo do tigrinho” – como ele.

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