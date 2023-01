O infeliz comentário de Regina Duarte em meio aos atos terroristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto terroristas bolsonaristas destruíam o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), neste domingo, 8, Regina Duarte publicou um vídeo de Bolsonaro cercado de apoiadores com a seguinte descrição: “Se continuar desse jeito, Bolsonaro vai acabar sendo presidente dos EUA, e a gente é que perde”. Na legenda, escreveu: “Acalmem-se. Ele pode ter parecido maluco mas sempre lutou pelas 4 linhas. A Constituição o deterá. Sempre Brasil”. Apática a tudo que acontecia no país, a atriz resolveu exaltar – mais uma vez – a figura do ex-presidente, sem fazer qualquer repúdio aos atos antidemocráticos que atentaram contra os poderes constituintes.