O incômodo no excesso de cenas de Rainer Cadete em ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Raider Cadete vive o trambiqueiro Luigi San Marco em Terra e Paixão. Ao se passar por um falso milionário italiano, tenta dar um golpe numa das herdeiras de Antônio (Tony Ramos). Aí se somam os problemas: o sotaque do ator está caricato, a atuação beira a canastrice sem graça e o enredo não apresenta originalidade. Afinal, quantos outros tantos trambiqueiros mais sedutores já aportaram com charme e picardia em novelas? Luigi não apresenta nada de novo. Uma pena. Essa é a sexta parceria do ator em novelas com o autor Walcyr Carrasco, uma relação duradoura e feliz em várias ocasiões. Mas agora, mesmo com o generoso excesso de cenas para o personagem, não há o que se apostar. O besteirol do falso italiano parece não levar a lugar algum.

Siga