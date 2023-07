O incômodo de Mário Frias com fala sexual de Bruna Linzmeyer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Mário Frias (PL) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 11, para repercutir um discurso heteronormativo e criticar uma fala de Bruna Linzmeyer. A atriz, em conversa no podcast apresentado por Giovana Ewbank e Fe Paes Leme, fala sobre sexo lésbico e explica que um vibrador pode ter a mesma finalidade do órgão sexual masculino, mas que, na relação entre mulheres, nem sempre é preciso ou necessário.

“Assisti a um vídeo de um podcast, cômico para não dizer trágico. Não se trata de um pênis de plástico ou de carne, de usar os dedos ou de um buraco. As relações humanas têm a ver com sentimentos de proteção e companheirismo. É triste assistir a esses comentários banais, cheios de arrogância e inexperiência. O amor entre homem e mulher é sagrado. Desejo que um dia todas as pessoas encontrem um amor verdadeiro, para que esse tipo de bobagem não seja dito aos quatro ventos e repetido como verdade absoluta. Essa geração de pessoas vazias jamais vai entender o quão sagrada é a relação entre duas pessoas. Do quão sagrados são os filhos, que não são nossos, mas passam por nossas vidas com a missão de guiá-los para o céu. Como homem, marido e pai, posso dizer que sinto que fui agraciado por Deus por ter me dado o devido entendimento e saber valorizar aquilo que realmente tem valor”, escreveu o político. Lamentável…

