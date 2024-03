O importante passo de Jair Renan Bolsonaro para estrear na política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan, filho zero quatro de Bolsonaro, vai se filiar neste mês ao PL de Santa Catarina com apoio do pai. Ele quer tentar se eleger vereador em Balneário Camboriú (SC), onde mora há dois anos. O caçula, de 25 anos, era o último dos filhos homens do ex-presidente fora da carreira política. O irmão, Carlos Bolsonaro também entra no PL este mês, num evento no Rio de Janeiro, com direito a presença do pai. Ele tentará se reeleger pela sexta vez vereador no Rio.