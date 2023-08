O impasse bélico de Rússia e Ucrânia em uma partida de esgrima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O arrastado conflito entre Rússia e Ucrânia não deu trégua nem mesmo nas arenas da esgrima, onde a ucraniana Olga Kharlan, 32 anos, foi desclassificada do campeonato mundial, em Milão, por se recusar a apertar a mão da oponente, a russa Anna Smirnova. Dona de quatro medalhas olímpicas, Olga esnobou a adversária, a quem não retribuiu o diplomático cumprimento e, no lugar, ainda apontou o sabre em sua direção, um reconhecido gesto de desprezo. “Minha mensagem é que nós, atletas ucranianos, estamos prontos para enfrentar os russos no campo esportivo e jamais vamos apertar a mão deles”, disparou a esgrimista. Mesmo sem pontuar no torneio, o Comitê Olímpico Internacional (COI) lhe prometeu vaga na Olimpíada de Paris.

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2023, edição nº 2853