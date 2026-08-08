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O humorista que recomeçou do zero na carreira ao ser acusado de blasfêmia

Comediante indonésio Pandji Pragiwaksono ficou famoso por piadas polêmicas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 11h00
Pandji Pragiwaksono
Pandji Pragiwaksono (IMDB;/Reprodução)
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O humorista que recomeçou do zero na carreira ao ser acusado de blasfêmia Priorizar nos meus resultados Google

Um dos comediantes mais bem-sucedidos da Indonésia, Pandji Pragiwaksono, 47 anos, amarga a mesma realidade de quem está começando a carreira nos clubes de stand-up, em Nova York. Acostumado a lotar estádios em sua terra natal, ele decidiu recomeçar do zero na meca dos humoristas depois de colecionar desafetos com suas piadas ácidas e politicamente incorretas. Um chiste que misturava política com religião em seu especial na Netflix desencadeou a ira de seguidores do islã e motivou uma investigação policial, sob acusação de blasfêmia. “Milhares de muçulmanos foram às ruas protestar contra minhas piadas”, diz Pandji, orgulhoso de seu feito. Agora distante das garras do governo, ele tenta se projetar nas noites de palco aberto em que se apresenta para gente que sequer sabia da fama que ele obteve do outro lado do mundo. “Adoro recomeçar do zero”, afirma ele, dando de ombros para o anonimato.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007

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