O humor de Cássia Kis na primeira gravação após derrota de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cássia Kis anda chateadíssima com a vitória de Lula (PT) nas eleições. A atriz, que fez campanha exaustiva nos grupos de whatsapp para tentar eleger Bolsonaro (PL), circula pelos bastidores dos Estúdios Globo, onde grava Travessia, com a cara fechada e sem trocar olhares com quem cruza seu caminho. Não esconde de ninguém sua insatisfação com a decisão democrática do último domingo, 30. No começo da semana, ao retornar ao set para interpretar Sidália na trama de Glória Perez, a atriz sentiu que ainda ecoam por ali as suas declarações consideradas homofóbicas na véspera da eleição.

Segundo uma fonte ouvida pela coluna, parte do elenco comentava a vitória de Lula perto da atriz, que não reagiu a nada – nem um comentário crítico, nem uma levantada de sobrancelha. Fingiu que não ouviu. Em meio a tudo isso, continua forte a pressão dos colegas junto à direção, para que ela saia da novela. Quem não abre mão de sua permanência é a autora, que não reduziu a sua participação nos capítulos que estão para ser gravados. A assessoria da novela confirma a VEJA que não houve qualquer alteração quanto à participação da atriz até o momento.

Travessia está sem frente de capítulos, ou seja, as gravações estão em ritmo acelerado para irem ao ar. E acontece nas próximas semanas a primeira pesquisa de opinião dos telespectadores, quando se avaliará que alterações poderão ser feitas na tentativa de se alavancar a péssima repercussão da trama. Até lá, a cara feia – da audiência – permanece.

Leia também:

O clima tenso nos bastidores da Globo após declarações de Cássia Kis

O que Cássia Kis responde sobre ocupar cargo no governo Bolsonaro

Continua após a publicidade

Cássia Kis fala sobre ‘profecia’ favorável ao Bolsonaro

Lúcia Veríssimo expõe beijo na boca ‘de verdade’ em Cássia Kis

Cássia Kis choca ao fazer comentário homofóbico

Globo se pronuncia sobre declarações homofóbicas de Cássia Kis

Cássia Kis explica por que não vê Bolsonaro como um ‘católico de verdade’

A fake news que Cássia Kis espalha em grupos de WhatsApp