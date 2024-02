O herdeiro dos negócios de um dos camarotes mais badalados da Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Camarote N1, que há 34 anos agita o Carnaval carioca, ganha um novo capítulo com a ascensão de Antônio Oliva. Aos 26 anos, o empresário, DJ e filho de José Victor Oliva e Hortência Marcari assume pela primeira vez o comando do espaço na Sapucaí. A trajetória de Antônio se conecta com o entretenimento desde a adolescência. Não apenas como frequentador de festas, mas como um dos responsáveis por promover alguns desses encontros. Sua escolha ao seguir a carreira de DJ também o aproximou desse universo. Ele destaca que, embora traga uma visão contemporânea, todos os seus empreendimentos carregam aprendizados do pai. Como DJ, Antônio continua sendo uma das atrações do camarote. “Eu já vivo há muitos anos o entretenimento e o Carnaval por conta da trajetória do meu pai nesse meio. Eu estou nessa posição por amar o que eu faço, sabendo da responsabilidade que temos por se tratar da época mais cultural do país. Meu principal objetivo com o Nº1 é manter essa festa no topo por mais 30 anos”, ressalta.

Como empresário, o herdeiro está à frente do TETTO Rooftop Lounge, localizado no topo do WZ Hotel, em São Paulo. Em 2024, o Camarote Nº1, que acontece nos dias 11, 12 e 17 de fevereiro, traz como grande novidade de sua edição a ampliação de seu espaço, que aumentou em cerca de 40%. Entre as atrações confirmadas na 33ª edição do Nº1 estão nomes como Orochi, Vintage Culture e L7nnon, além de receber, como musas, Anitta e Sabrina Sato.