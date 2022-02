O herdeiro do lambuzado do Tonga nos Jogos de Inverno de Pequim

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem diria: o lambuzado de Tonga fez escola. Pita Taufatofua estreou na Olimpíada do Rio, em 2016, e repetiu duas vezes depois a função de carregar a bandeira de seu país no desfile de abertura usando uma espécie de saia de ráfia típica, chamada ta’ovala, e com o corpo besuntado de óleo. Ausente dos Jogos de Inverno de Pequim (da Austrália, onde mora, comanda um site de doações para as vítimas do terremoto seguido de tsunami em Tonga), foi representado por Nathan Crumpton, 36 anos, atleta da Samoa Americana, outro arquipélago do Pacífico. Taufatofua é australiano, mas foi criado em Tonga. Crumpton, nem isso: filho de diplomata americano, nasceu no Quênia, passou a infância na África e se formou em sociologia em Princeton.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2022, edição nº 2776