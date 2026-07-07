O herdeiro de Benedito Ruy Barbosa que briga por suas novelas na Globo
Autor morreu nesta terça-feira, 7, aos 95 anos
Bruno Luperi, 38, neto de Benedito Ruy Barbosa, que morreu nesta terça-feira, 7, aos 95 anos, produziu nos últimos anos novas versões de duas das obras mais famosas assinadas pelo avô: Pantanal e Renascer. Pantanal, exibida originalmente em 1990, teve um remake produzido em 2022, enquanto Renascer, de 1993, ganhou uma releitura em 2024.
Formado em publicidade, Bruno estreou como autor de novelas aos 28 anos em Velho Chico (2016), que teve a história criada pelo avô e roteiro coescrito com a mãe, Edmara Barbosa. Ele foi escolhido pelo próprio Benedito para ser o responsável pelo remake de Pantanal, que começou a ser planejado pela TV Globo em 2020. O neto do autor teve como base os roteiros originais da novela, além de contar com supervisão de texto feita pelo avô. O sucesso levou a Globo a convidar Bruno para fazer outra releitura: de Renascer, exibida em 2024.
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