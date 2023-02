O guarda-roupas ‘camuflado’ de Volodymyr Zelensky

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma visita surpresa, nesta quarta-feira, 8, ao Reino Unido. Na viagem, de dois dias na Europa, ele tentará angariar mais caça-aviões e fechar parcerias com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Esta é a segunda visita do presidente ucraniano ao exterior desde o início da invasão russa em seu país, há quase um ano. A primeira visita foi aos Estados Unidos, no fim de dezembro. No Reino Unido, Zelensky discursou no Parlamento e foi recebido pelo rei Charles III com a mesma roupa verde camuflada de sempre. Um conjunto de moletom simples, bem diferente e contrastante ao terno elegante do monarca. Usar sempre a mesma roupa (ou dar a impressão disso) é uma boa estratégia de sobriedade em períodos de guerra “televisionada”.