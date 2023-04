O grande desafio do governo Lula, segundo Gilberto Gil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gilberto Gil, 80 anos, participou de uma palestra sobre as três décadas de parceria com a Conspiração filme, que já renderam dezoito projetos audiovisuais, nesta quarta-feira, 12, no Rio2C – o maior evento de criatividade da América Latina, reunindo nomes do mercado audiovisual, de música e de inovação na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. o cantor e compositor falou sobre o momento atual do Brasil, de retomada da área da cultura, e fez um balanço dos 100 dias de governo Lula.

“Cem dias em quatro anos é um fragmento ainda muito pequeno, mas o governo está sim chegando, organizando, vamos ver o que faz. Vai ter que lutar com uma dificuldade muito grande que é a polarização, que não termina com a eleição, pelo contrário, ela se identifica agora. Os adversários do governo, partidários da oposição, entrincheirados. Mas o governo está se preparando para esses desafios (…). Há também a questão do Brasil no mundo, porque o Brasil não é sozinho, não vive sozinho, não produz sozinho, não legisla sozinho. E não é a toa que o presidente está na China”, disse o cantor e ex-ministro da Cultura.

Confira vídeos da cobertura do Rio2C:

