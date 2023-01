O governador que fez Rosa Weber chorar em reunião sobre atos terroristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente Lula (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 9, com os governadores dos estados, e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e antigo aliado de Jair Bolsonaro (PL), citou o discurso de Rosa Weber, em que ela fala: “A democracia vai continuar sendo realidade no país”. Neste momento, Rosa – que não costuma esboçar reação a nada – não segurou as lágrimas.