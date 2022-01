‘O gigante acordou’, alfineta Leticia Bufoni após separação de Medina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Leticia Bufoni não perdeu tempo. No mesmo dia em que a separação de Gabriel Medina e Yasmin Brunet foi anunciada publicamente, a skatista publicou em seu Twitter uma mensagem que não dá nem para chamar de indireta: “O gigante acordou”. Bufoni e Medina tiveram um relacionamento antes de ele se casar, e os dois chegaram a fazer tatuagens juntos, cravando as iniciais um do outro na pele. Durante a Olimpíada de Tóquio, a skatista publicou posts em que debochava do relacionamento de Yasmin e Gabriel, causando desconforto no casal. “The zoeira never ends. Sorry, mas sou zoeira mesmo”, escreveu. Yasmin respondeu: “Falta de respeito never ends”.