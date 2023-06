O gesto de Emmanuel Macron criticado como ‘machista’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De terno e gravata, todo arrumadinho como sempre, o presidente da França, Emmanuel Macron, 45 anos, ergueu uma long neck de Corona e entornou tudo de um fôlego só, em dezessete segundos cravados. O vídeo vazou e a oposição não perdoou. “A masculinidade tóxica na liderança política resumida em uma imagem”, sibilou Sandrine Rousseau, aguerrida deputada do Partido Verde. “O que ele queria provar? Que é homem de verdade? Que clichê machista”, alfinetou o senador socialista Laurence Rossignol. O faux pas presidencial ocorreu no vestiário do Toulouse, time de rúgbi que acabara de ganhar o campeonato nacional, em resposta a um desafio dos jogadores. Os políticos podem não ter gostado, mas entre os atletas a façanha foi saudada com gritos e aplausos.

Publicado em VEJA de 28 de Junho de 2023, edição nº 2847