O gesto de Bolsonaro que emocionou Regina Duarte

Jair Bolsonaro (PL) levou a mão ao peito esquerdo durante o Hino Nacional, na solenidade que marcou a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite de terça-feira, 16. Aliás, este é um gesto corriqueiro seu. Mas foi o suficiente para fazer a atriz Regina Duarte, sua ex-secretária de Cultura, se emocionar a ponto dela se manifestar nas redes sociais:

“O patriota de verdade não esquece jamais de fazer um toque carinhoso em seu coração com a mão sempre que o Hino Nacional da sua terra é entoado. É sua forma de não perder nenhuma oportunidade de declarar seu amor ao solo pátrio e aos brasileiros! Será que tá virando moda se afastar do amor à Pátria? Mas não é lastimável?! Estaremos caminhando para uma terra sem lei, sem ordem (e sem Progresso?!)? Mais uma vez, repito: É lastimável! Eu sou do tempo em que não se deixava de tocar o peito na hora do hino. Era uma geração assim: no meu país “ninguém tasca”! Quem mais aí…?!”. Recentemente ela declarou que, assim como na eleição de 2002, tem medo de Lula (PT).