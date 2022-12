O futuro ministro de Lula que mais trabalha na fase de transição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Entre os futuros ministros já anunciados pelo presidente eleito Lula, um em especial chama atenção pela quantidade de entrevistas que tem dado e esclarecimentos sobre a fase de transição do governo. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, que assumirá a pasta da Justiça, é figura recorrente na equipe de Lula com assuntos relativos a segurança do dia da posse em Brasília e medidas que visam à suspensão do porte de armas, já para o início do próximo mandato. Flávio Dino se destaca entre os nomes anunciados por estar em plena atividade em um cargo que será exercido a partir deste domingo, 1. Uma das preocupações de Dino também se refere a desocupação de acampamentos na frente de quartéis por parte de manifestantes golpistas, apoiadores de Bolsonaro.