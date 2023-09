O fracasso do príncipe Harry numa cobrança de pênaltis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em visita a Dusseldorf, na Alemanha, para abrir os Jogos Invictus — evento futebolístico criado por ele próprio em 2014 para militares e veteranos feridos em guerra —, o príncipe Harry, que aproveitou a ocasião para comemorar seus 39 anos, não se saiu nada bem quando entrou em campo para dar mostras de seus dotes esportivos. Em uma disputa de pênaltis com o ministro da Defesa, Boris Pistorius, 63, não converteu nenhum de seus seis chutes a gol. Já Pistorius, cravou duas vezes a bola na rede. Antes do fiasco, devidamente televisionado, havia visitado o local da partida, onde foi recebido com vaias de uma turma avessa ao envolvimento de militares alemães no tal torneio. Os críticos alegam que o evento é usado para atrair novos recrutas. Foi outra bola fora.

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2023, edição nº 2859