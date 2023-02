O fora de Alessandra Negrini em camarote

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alessandra Negrini circula pelo camarote da Arara neste domingo, 19, no Rio de Janeiro. Ao ser questionada sobre sua recente foto postada na rede social, onde aparece com pouca ou quase nenhuma roupa, a atriz foi taxativa: “Acho que voce nao entendeu a proposta. Eu sou musa de um bloco em São Paulo e essa era a ideia”, disse ela sem dar maiores explicações sobre a “ausência” de seu look.

A atriz contou ainda que jamais seria rainha de bateria ou musa de escola de samba, apesar de se declarar torcedora da Mangueira. “Gosto muito, acho uma escola que tem força, mas não é pra mim”, completou. Ao comentar a polêmica do ano passado em que foi quase foi cancelada por desfilar em seu bloco com um cocar indígena, ela fechou a cara e disse mais uma vez: “Acho que não entendeu a proposta”, afirmou se perdendo no meio da multidão.