O filme que Fernando Haddad protagoniza e não tem final feliz

O documentário Partido, protagonizado pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad, terá estreia mundial no encerramento da 15ª edição do festival DocMontevideo, no Uruguai, em 28 de julho. Com direção de Sebastián Bednarik, Joaquim Castro e César Charlone, o longa-metragem chega aos cinemas brasileiros em breve.

Partido acompanha Haddad durante campanha para a eleição de 2018, que elegeu Jair Bolsonaro e o tornou um dos mais fortes líderes da extrema direita no mundo. O filme segue o então candidato em suas idas para Curitiba (PR) para visitar Luiz Inácio Lula da Silva na prisão e o périplo do atual ministro nas eleições daquele ano – quando enfrentou Bolsonaro no segundo turno e foi derrotado. O longa ainda mostra os desdobramentos dos rumos políticos que culminaram na eleição de Lula em janeiro de 2023.

