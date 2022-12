O filho de Bolsonaro que assumiu o silêncio pela derrota do pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É indiscutível o baque do clã Bolsonaro após a vitória de Lula (PT) nas eleições. Mas, com o passar das semanas, os filhos de Jair Bolsonaro (PL) foram voltando às corriqueiras verborragias nas redes sociais, assim como acentuando o papel de oposição ao governo eleito. Porém, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que acompanhou o mandatário em toda a sua campanha pela reeleição, se mantém ausente das redes. O que antes era uma movimentação intensa para cooptar votos virou um perfil com publicações espaçadas. Um exemplo são os três últimos posts do Instagram do senador, feitos no intervalo de um mês. Já no Twitter, ele não posta há mais de um mês. Os irmãos Carlos e Eduardo estão bem mais ativos nessa fase pós-eleição. Reage, Flávio!