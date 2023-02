O filho de Bolsonaro que ‘admira’ escritor amigo íntimo de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pura contradição literária ou falta de conhecimento? O filho 04 de Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, compartilhou um vídeo do escritor pernambucano Ariano Suassuna (1927-2014) em seus stories do Instagram, em que fala da reação com Deus. Talvez Jairzinho não saiba, mas Ariano, um grande intelectual, dramaturgo, romancista e ensaísta, foi amigo pessoal do presidente Lula (PT). “É o maior presidente que este país já teve”, disse certa vez o autor de O Auto da Compadecida (veja no vídeo abaixo).