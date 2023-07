O fenômeno musical de Lui Lorenzo na reta final de ‘Vai na fé’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Impulsionada pelos desafios de dança do aplicativo TikTok, a música Se Eu Fosse Casado do artista pop Lui Lorenzo de Vai na Fé, novela da TV Globo, alcançou a marca de dois milhões de streamings no Spotify. José Loreto, ator que interpreta o cantor fictício na novela, conta que além de receber elogios de outros cantores, inclusive com uma entrada em um show do Lulu Santos, descobriu que a canção alcançou até a Coreia do Sul. “Conheço alguns músicos, dos gostos mais requintados, e eles se amarram. A música também chegou à Coreia, e está bombando nos aplicativos de música. É muito mais surpreendente do que eu poderia imaginar. Que venham os shows!”, disse o ator ao Gshow.

