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O feito inédito de Isabelle Huppert na cena cinematográfica da França

Atriz assumirá a prestigiada Cinemateca Francesa

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h54
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert (Aurore Marechal/Getty Images)
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O feito inédito de Isabelle Huppert na cena cinematográfica da França Priorizar nos meus resultados Google

Atriz de filmes memoráveis, Isabelle Huppert, 73 anos, acaba de romper com uma tradição: será a primeira mulher a se sentar na cadeira de presidente da prestigiada Cinemateca Francesa, que há quase um século se dedica a preservar o legado da sétima arte. Não é tarefa fácil. Além dos habituais cortes de verbas, nos últimos tempos a instituição vem enfrentando polêmicas, como as denúncias que recebeu do movimento #MeToo em relação ao conteúdo impróprio que a indústria audiovisual local estaria propagando. Antes mesmo de assumir, Isabelle já põe panos quentes. “Só porque temos opiniões diferentes aqui na França não significa que não sejamos solidários com o movimento”, garante.

Com reportagem de Giovanna Fraguito

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003

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