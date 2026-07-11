O feito inédito de Isabelle Huppert na cena cinematográfica da França

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A renomada atriz Isabelle Huppert, 73 anos, faz história ao se tornar a primeira mulher presidente da Cinemateca Francesa. Ela assume a instituição em meio a desafios como cortes de verbas e polêmicas do #MeToo, já buscando conciliar opiniões e reafirmar a solidariedade ao movimento. Descubra os detalhes dessa nova fase.

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Atriz de filmes memoráveis, Isabelle Huppert, 73 anos, acaba de romper com uma tradição: será a primeira mulher a se sentar na cadeira de presidente da prestigiada Cinemateca Francesa, que há quase um século se dedica a preservar o legado da sétima arte. Não é tarefa fácil. Além dos habituais cortes de verbas, nos últimos tempos a instituição vem enfrentando polêmicas, como as denúncias que recebeu do movimento #MeToo em relação ao conteúdo impróprio que a indústria audiovisual local estaria propagando. Antes mesmo de assumir, Isabelle já põe panos quentes. “Só porque temos opiniões diferentes aqui na França não significa que não sejamos solidários com o movimento”, garante.

Com reportagem de Giovanna Fraguito

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003