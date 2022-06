O ex-ministro de Temer que parece estar em campanha para ser galã de TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcelo Calero (PSD), 39 anos, usa e abusa do que acredita ser seu charme para fazer agrado a possíveis eleitores. Nas redes sociais, mostra que sua arma política é a vaidade. A quantidade de postagens enaltecendo seu perfil “galã” virou até brincadeira entre pares de sua equipe. Há quem o chame de “candidato biscoiteiro”, gíria para quem posta fotos querendo receber elogios e afagos dos seguidores. Calero foi secretário de Integridade Pública do Rio de Janeiro, no governo de Eduardo Paes. Deixou o cargo na prefeitura do Rio para se candidatar mais uma vez a deputado federal. Em 2016 ganhou notoriedade ao deixar o cargo de ministro da Cultura do governo Michel Temer seis meses depois de assumir, denunciando uma pressão para rever parecer técnico desfavorável a interesses pessoais do então ministro-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, Geddel Vieira Lima. Ao que parece, o que ele quer agora é “biscoito” em forma de voto…