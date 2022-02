O ‘estranho’ retorno de Alec Baldwin aos sets de filmagem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais de três meses depois da morte da diretora de fotografia nos sets de filmagem de Rust, o ator Alec Baldwin, de 63 anos, anunciou na última segunda-feira, 7, que voltou a trabalhar. Em uma publicação em sua conta no Instagram, com mais de 2,4 milhões de seguidores, Baldwin afirmou ser “estranho” voltar à rotina de gravações e disse ainda ter dificuldades para falar sobre o incidente.

“É estranho voltar. Não trabalho desde 21 de outubro do ano passado. E essa coisa horrível aconteceu no set. A morte acidental da nossa diretora de fotografia Halyna Hutchins. Ainda acho isso difícil de dizer. Voltei a trabalhar hoje pela primeira vez em três meses e meio. Você sabe, os filmes são quase sempre os mesmos”, disse na publicação.

Em outubro, o ator disparou acidentalmente um tiro que matou a diretora Halyna Hutchins com uma arma cinematográfica enquanto gravava o longa-metragem no Novo México, Estados Unidos. Em trágica coincidência, o filme conta a história da fuga de um avô com seu neto após o menino ser condenado por um assassinato acidental.

Baldwin voltou à rotina de gravações no Reino Unido para trabalhar na produção 97 minutos, longa sobre um avião sequestrado prestes a cair. As filmagens de Rust seguem interrompidas devido ao andamento das investigações.

No vídeo, Baldwin também citou a inexperiência das equipes de projetos com orçamento limitado, tema que tem sido abordado durante as investigações.

“Quando seu orçamento é muito limitado, você acaba preenchendo as vagas com pessoas que são… que são boas, mas estão no início de suas carreiras. E são jovens. Todos são jovens”, disse.