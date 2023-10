O estranho divórcio de Will Smith e Jada Pinkett

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O lançamento do livro de memórias Worthy, de Jada Pinkett Smith, 52 anos, contém revelações sobre o fim do casamento de quase duas décadas com Will Smith, 55, que sacudiram as rodas hollywoodianas. Ela conta que a separação, oficialmente anunciada neste mês, ocorreu, na verdade, em 2016. “Entendemos que não era hora de falar sobre isso antes”, justificou. “Há sete anos, já era claro que estávamos exaustos de tentar, ambos presos em nossa fantasia sobre o que pensávamos que a outra pessoa deveria ser”, detalhou Jada. Diante de toda a exposição, Will comentou que se encontrava em meio a uma “cegueira emocional” e precisava manter a fachada, mesmo depois da decisão tomada, muito antes daquele famoso tapa na cara, no Oscar. Os três filhos, já adultos, demonstraram alívio após a mãe ter trazido a realidade à luz.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2023, edição nº 2864