O estranho banho que Justin Bieber tomou antes de subir ao palco

A coluna soube de uma informação no mínimo curiosa. Justin Bieber pediu à produção do Rock in Rio uma banheira com oitenta e cinco quilos de gelo para ficar submerso antes de sua apresentação, que encerrou a noite deste domingo, 4. E pelo que foi apurado, ele de fato usou o tal “banho de imersão”. Justin já revelou ter sido diagnosticado com a Síndrome de Ramsay Hunt, uma infecção viral que atinge o rosto e o sistema auditivo. A síndrome é uma infecção do nervo facial e auditivo que provoca paralisia facial, problemas de audição e aparecimento de algumas manchas vermelhas na região da orelha. Ele utiliza esses banhos para aliviar os sintomas. Por pouco ele não cancelou sua apresentação no Rio, a apreensão era grande até a véspera do show.

