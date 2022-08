O estado de saúde de Susana Vieira, internada no CTI com Covid

Giro VEJA - sexta, 5 de agosto

O tabuleiro da corrida presidencial e a capa de VEJA sobre o papel de Ciro Gomes na disputa são os destaques do dia

Terminou nesta sexta-feira (5) o prazo para a realização das convenções partidárias. Com isso, está praticamente desenhado o tabuleiro da corrida presidencial. No total, 12 candidaturas ao Palácio do Planalto foram lançadas, mas o número pode cair para 10 em breve, já que duas delas esbarram em questões judiciais. Uma delas é do coach Pablo Marçal, do PROS, que está no meio de uma guerra interna que foi parar na Justiça e já rendeu até um troca-troca no comando partidário. A segunda é a do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que se lançou apesar da inelegibilidade provocada por condenações de que foi alvo no mensalão.