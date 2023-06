O estado de saúde de Herbert Vianna após internação às pressas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Herbert Vianna, vocalista da banda de rock Os Paralamas do Sucesso, deu entrada no Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na quarta-feira, 28, e está se recuperando de uma pneumonia. De acordo com o laudo médico do hospital, o músico está lúcido e respondendo bem ao tratamento. “O Sr. Herbert Vianna foi internado ontem no Hospital Copa D’Or com pneumonia bacteriana, tendo sido prontamente iniciada terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia. Está respondendo adequadamente ao tratamento proposto, estando lúcido e respirando por meios próprios”, diz comunicado.

