O esquema para evitar encontro de Angelina Jolie e Brad Pitt em Veneza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Angelina Jolie, 49 anos, chamou a atenção ao cruzar o tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza 2024, na Itália, onde será exibido o seu longa Maria. A atriz apareceu para o público nesta quinta-feira, 29, alguns dias antes do ex-marido Brad Bitt, 60, que desembarcará na cidade no sábado, 31, para a sessão de Lobos.

A distância entre os dois não é mera coincidência. Em entrevista à revista Vanity Fair, o diretor do Festival, Alberto Barbera, deu detalhes sobre a estratégia: “Angelina estará no primeiro dia, na quinta-feira, dia 29, e partirá logo depois com [o diretor de Maria] Pablo Larraín para Telluride. Então Brad chegará somente no sábado, em Veneza. Não há como eles se cruzarem no Lido”.

Jolie e Pitt foram casados por nove anos. Os atores anunciaram o divórcio em 2019 e ainda seguem envolvidos em batalhas judiciais. As polêmicas abrangem ainda outros membros da família, como Shiloh Jolie. A filha do casal pediu na justiça, recentemente, a retirada do sobrenome do pai.