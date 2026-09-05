O esforço de Belize Pombal por Silvana em ‘Quem Ama Cuida’

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Belize Pombal, a nova estrela de “Quem Ama Cuida”, revela os sacrifícios por trás da personagem Silvana. A atriz de 40 anos investiu em meses de preparação física intensa, incluindo exercícios para a postura e uma perda de peso pessoal. Ela conta que chegou a sentir dores no pescoço para manter a rigidez e o “nariz em pé” da grã-fina, uma escolha inspirada em suas observações. Descubra os detalhes dessa dedicação!

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Ao ingressar no elenco da trama global das 9, Quem Ama Cuida, Belize Pombal, 40 anos, não imaginava o quanto teria de suar (literalmente) para dar vida à empoderada Silvana. Foram meses de preparação física disciplinada. “Comecei a trabalhar o corpo para abrir o peito à base de exercícios para posicionar as escápulas e sustentar a postura”, explica a atriz, que, em cena, mantém o queixo sempre erguido quando está diante dos parentes inescrupulosos. O nariz em pé foi uma escolha pessoal, por pura observação de como se portam os “grã-finos”. E não parou por aí. “Ninguém pediu para eu emagrecer, mas aproveitei e embarquei no pacote completo”, conta ela, que não esconde: chega a ter dores no pescoço tamanha a rigidez dos gestos.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011