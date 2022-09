O erro no atestado de óbito da rainha Elizabeth II

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segundo o atestado de óbito divulgado nesta quinta-feira, 29, a rainha Elizabeth II morreu “de velhice”, aos 96 anos, às 15h10 no horário local (11h10 em Brasília) do dia 8 de setembro. Pelo horário, fica-se sabendo que ela faleceu três horas antes da informação ser divulgada ao público oficialmente. A causa da morte é indicada como “old age”, que em tradução do inglês significa “velhice”. Aí está o problema. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não classifica velhice como doença. Associar a morte à velhice é uma forma de etarismo (preconceito por faixas etárias), que vem sendo combatida por órgãos de saúde e das ciências sociais nos últimos anos, para evitar o estigma em torno da população mais velha.

Elizabeth foi a soberana britânica de reinado mais longevo. Com 70 anos de trono, ela só ficou atrás do francês Luís XIV, no posto por 72 anos e 110 dias, de 1643 a 1715.