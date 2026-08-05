O erro bobo da Globo com médicos em ‘Por Você’, antes mesmo da estreia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A próxima novela das 7 da Globo, Por Você, nem estreou e já entrou na mira de profissionais da saúde após a divulgação de uma imagem de dois médicos, interpretados por Giovanna Grigio e Lucas Leto. Na imagem, os personagens aparecem usando roupas vermelhas dentro de um centro cirúrgico. A escolha chamou atenção por fugir dos protocolos mais comuns adotados em hospitais, onde equipes cirúrgicas costumam utilizar vestimentas em tons de verde ou azul.

Segundo especialistas, essas cores são empregadas por razões técnicas, como reduzir o cansaço visual provocado pela iluminação intensa e pelo contraste com o vermelho do sangue. Já o uso de roupas vermelhas em cirurgias é considerado incomum e não integra o padrão da maioria dos serviços de saúde.

A cena levantou um debate sobre o grau de fidelidade das produções televisivas ao retratar profissões e alguns ambientes. Enquanto parte do público apontou um erro de produção, outros defenderam a liberdade artística da novela e que tudo isso se trata de ficção.

Escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, Por Você estreia no dia 17 de agosto e traz no elenco nomes como Sheron Menezzes, Alinne Moraes, Thiago Lacerda e Renata Sorrah.

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