O enfático desejo de Johnny Massaro para o segundo turno da eleição

Atualizado em 11 out 2022, 07h41 - Publicado em 11 out 2022, 07h00

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 11 out 2022, 07h41 - Publicado em 11 out 2022, 07h00

É a primeira vez que Johnny Massaro, 30 anos, assina um filme como diretor. Ele exibe A Cozinha no Festival do Rio. Em conversa com a coluna, ele se mostra indignado com os rumos da política. “Uma cidade que acabou de eleger o governador que a gente elegeu… (Claudio Castro foi reeleito). Há de se estar atento, forte, sempre, sobretudo agora. Esperava mais, sinceramente, de coração, que a gente pudesse estar vivendo um festival em que se comemorasse um outro resultado no primeiro turno, mas estou esperançoso, confiante que a gente vai fazer diferente no segundo”, disse.

Para o ator, é necessário um presidente que abrace um discurso diferente do que vem sendo proferido por Jair Bolsonaro (PL). “Só de abraçar um discurso que seja diferente desse que está agora, um discurso de pluralidade, de alteridade… Se o discurso fosse esse, tenho certeza de que a cultura, de certa forma, já estaria privilegiada, assim como a saúde, a educação…Mais do que desejo para o meu setor, eu desejaria, que o Lula, que o próximo presidente, consiga abraçar essa diversidade do Brasil, que é tão linda. E junto com isso a nossa cultura, a nossa identidade e tudo mais”, conclui.