O empurra-empurra que Maria Bethânia causou ao fim da Mangueira

Maria Bethânia veio em um tripé no início do desfile da Mangueira, quarta escola a desfilar na noite da segunda-feira, 12, no Rio de Janeiro. Em homenagem à cantora e sua amiga pessoal, Alcione, a baiana esteve presente, arrancando aplausos de todos. Ela já foi enredo da Mangueira, em 2019, quando a escola se consagrou campeã. Bethânia falou rapidamente com exclusividade para a coluna a respeito da emoção de retornar à tradicional verde e rosa. “A emoção é imensa. Imensa”, disse ela, enquanto era amparada pelo suporte de apoio da escola, para lhe dar água, já que o calor a fez passar mal na reta final do desfile.

