O embate de gerações entre Melissa MacCarthy e Billie Eilish

Responsáveis pela entrega do prêmio de melhor atriz em série de comédia durante o SAG Awards 2024, Melissa MacCarthy, 53, e Billie Eilish, 22, protagonizaram um embate entre gerações que lembrou um encontro de família entre a madrinha sem noção e a afilhada destrambelhada. Melissa revelou que conheceu a cantora no útero: “Sua mãe foi minha primeira professora de improvisação. E adivinha de quem ela estava grávida?”. Na sequência, pediu a Billie, vencedora de nove Grammys, um autógrafo em seu vestido, mas a jovem estrela da música pop demonstrou receio em arruinar o visual da colega — uma peça prateada com mangas esvoaçantes e silhueta ajustada, desenhado pela própria comediante plus size para evidenciar sua perda de peso recente. A esdrúxula solução para o impasse, obviamente ensaiada, foi assinar a testa de Melissa com um canetão preto. Diante de bajulação tão exagerada, quase ninguém prestou atenção em Ayo Edebiri, 28, premiada pela atuação em O Urso.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882