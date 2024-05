O elogio de Eduardo Bolsonaro a sheik árabe por doações ao Sul

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agradeceu ao sheik Mohammed Bin Zayed, presidente do Emirados Árabes Unidos, por ter feito doações às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. No Instagram, o político brasiliero disse que Zayed é o “maior líder da geração”. No sábado, 18, o primeiro dos três aviões enviados com donativos chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o Itamaraty, as aeronaves trazem ao Brasil 64 toneladas de carga, sendo 500 geradores, 10 mil com pacotes de redes de proteção contra mosquitos, 10 toneladas de produtos para higiene, 10 mil colchetes e 5 mil lâmpadas solares. O filho 03 do ex-presidente estava em Porto Alegre (RS), na última semana, e filmou os estragos das enchentes na cidade.